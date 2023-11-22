Ученые выявили новую причину ухудшения качества спермы

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пестициды — это химические соединения, применяемые для искоренения вредителей и возбудителей болезней у растений. Однако исследователи из колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджа Мейсона (США) пришли к выводу, что эти вещества оказывают негативное воздействие на мужскую фертильность, приводя к уменьшению подвижности сперматозоидов в семенной жидкости. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале "Environmental Health Perspectives" (ЕНР).

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Американские ученые провели анализ 20 предыдущих исследований, посвященных влиянию пестицидов на способность к размножению. Основное внимание было уделено изучению связи между концентрацией сперматозоидов и воздействием двух широко распространенных пестицидов — органофосфатов и N-метилкарбаматов. Попадание этих веществ в организм происходит не только через органы дыхания, но и через пищеварительный тракт и кожу.

Исследование выявило, что у мужчин, часто взаимодействующих с органофосфатами и N-метилкарбаматами, наблюдалось снижение подвижности сперматозоидов. Это, как правило, касалось тех, кто работал с пестицидами на поле, используя для обработки посевов ручной труд или специальную технику.

Для полного понимания процессов, приводящих к ухудшению подвижности сперматозоидов под воздействием пестицидов, требуются дополнительные исследования. Ученые рекомендуют мужчинам включать в рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами, таких как фрукты, овощи и жирная рыба. Эти продукты способствуют предотвращению повреждения клеток организма человека вследствие окисления. Важными элементами также являются витамины C, D, цинк и фолиевая кислота, оказывающие положительное воздействие на качество спермы.

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