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Ученые выявили новую причину ухудшения качества спермы

1:57
Здоровье

Пестициды — это химические соединения, применяемые для искоренения вредителей и возбудителей болезней у растений. Однако исследователи из колледжа общественного здравоохранения Университета Джорджа Мейсона (США) пришли к выводу, что эти вещества оказывают негативное воздействие на мужскую фертильность, приводя к уменьшению подвижности сперматозоидов в семенной жидкости. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале "Environmental Health Perspectives" (ЕНР).

Ученые выявили новую причину ухудшения качества спермы
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Американские ученые провели анализ 20 предыдущих исследований, посвященных влиянию пестицидов на способность к размножению. Основное внимание было уделено изучению связи между концентрацией сперматозоидов и воздействием двух широко распространенных пестицидов — органофосфатов и N-метилкарбаматов. Попадание этих веществ в организм происходит не только через органы дыхания, но и через пищеварительный тракт и кожу.

Исследование выявило, что у мужчин, часто взаимодействующих с органофосфатами и N-метилкарбаматами, наблюдалось снижение подвижности сперматозоидов. Это, как правило, касалось тех, кто работал с пестицидами на поле, используя для обработки посевов ручной труд или специальную технику.

Для полного понимания процессов, приводящих к ухудшению подвижности сперматозоидов под воздействием пестицидов, требуются дополнительные исследования. Ученые рекомендуют мужчинам включать в рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами, таких как фрукты, овощи и жирная рыба. Эти продукты способствуют предотвращению повреждения клеток организма человека вследствие окисления. Важными элементами также являются витамины C, D, цинк и фолиевая кислота, оказывающие положительное воздействие на качество спермы.

ЭТО влияет на нашу СПЕРМУ! / Как улучшить качество сперматозоидов с помощью своего питания?
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
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