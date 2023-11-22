Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
Ученые выявили новую причину ухудшения качества спермы

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, почему увлечение газированными напитками приводит к проблемам со здоровьем

Здоровье

В газировке нет опасных для здоровья ингредиентов, виновато чрезмерное потребление людьми газированных напитков, пояснил собеседник Pravda. ru

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, почему увлечение газированными напитками приводит к проблемам со здоровьем
Фото: openverse.org by fimoculous is licensed under CC BY 2.0.

"В продуктах питания нет ничего опасного для здоровья человека, кроме самих продуктов питания, которые при неправильном их потреблении, в данном случае в чрезмерном употреблении неполезных для здоровья продуктов, в частности фастфуда. Это продукты с высоким гликемическим, инсулиновым индексом, где много простых углеводов, много вредных жиров, мало белка, мало клетчатки. Вот эти продукты приводят к лишнему весу и ожирению. А вот уже эти состояния осложняются теми или иными заболеваниями. Вот какая цепочка", — говорит эксперт.

По мнению доктора, в проблемах со здоровьем виноваты сами любители фаст-фуда, в том числе и газировки.

"Если спросить любого человека, например, с ожирением, кто виноват, он вам расскажет, будут виноваты все, кроме него самого. У него плохая наследственность. У него плохая экология, где он живет. Все вокруг виноваты, кроме него. Вот это стандартный портрет человека, больного ожирением. Это инфантильная позиция взрослого человека. Никто же тебя не заставляет пить газированные напитки. Любой врач скажет, что это вредно", — высказал своё мнение Калинчев.

 

Как газировка разрушает кости и мозг
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Новые Требования и ограничения: какой транспорт может выходить на дороги в экстремальные морозы
Певец Шарлот, сжегший паспорт гражданина РФ, получил 13 суток административного ареста
Почки или холестерин: врач назвала основные причины гипертонии
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Санду приезжала в Киев согласовывать провокацию в Приднестровье
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников