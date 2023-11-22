Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, почему увлечение газированными напитками приводит к проблемам со здоровьем

В газировке нет опасных для здоровья ингредиентов, виновато чрезмерное потребление людьми газированных напитков, пояснил собеседник Pravda. ru

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"В продуктах питания нет ничего опасного для здоровья человека, кроме самих продуктов питания, которые при неправильном их потреблении, в данном случае в чрезмерном употреблении неполезных для здоровья продуктов, в частности фастфуда. Это продукты с высоким гликемическим, инсулиновым индексом, где много простых углеводов, много вредных жиров, мало белка, мало клетчатки. Вот эти продукты приводят к лишнему весу и ожирению. А вот уже эти состояния осложняются теми или иными заболеваниями. Вот какая цепочка", — говорит эксперт.

По мнению доктора, в проблемах со здоровьем виноваты сами любители фаст-фуда, в том числе и газировки.

"Если спросить любого человека, например, с ожирением, кто виноват, он вам расскажет, будут виноваты все, кроме него самого. У него плохая наследственность. У него плохая экология, где он живет. Все вокруг виноваты, кроме него. Вот это стандартный портрет человека, больного ожирением. Это инфантильная позиция взрослого человека. Никто же тебя не заставляет пить газированные напитки. Любой врач скажет, что это вредно", — высказал своё мнение Калинчев.

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