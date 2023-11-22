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Гинеколог Идашкина объяснила, зачем женщинам 40+ прививаться от ВПЧ

1:44
Здоровье

Акушер-гинеколог "СМ-Клиника" Екатерина Идашкина рассказала Mail. ru, чем опасен вирус папилломы человека, и почему взрослым женщинам не только можно, но и нужно делать прививку от него.

Гинеколог Идашкина объяснила, зачем женщинам 40+ прививаться от ВПЧ
Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look

Чем опасен ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — широко распространенная инфекция, органами-мишенями которой становятся слизистые покровы ротовой полости и половых органов, а также поврежденные участки кожи.

Профилактика и вакцинация:

Профилактика инфицирования ВПЧ заключается в соблюдении несложных мер безопасности — это использование барьерных методов контрацепции при любых типах половых контактов, а также обязательное обследование при смене полового партнера. Плюс самый действенный способ профилактики ВПЧ — вакцинация.

Для кого стоит сделать прививку?

Как правило прививку от ВПЧ делают девочкам старше девяти лет, до начала половой жизни. Однако, согласно рекомендациям ВОЗ, для предотвращения циркуляции вируса следует также проводить вакцинацию мужчин. Раньше считалось, что вакцинация эффективна до 27 лет, но сейчас ситуация изменилась, и вакцинация взрослых (и женщин, и мужчин), старше 27 лет (вплоть до 45-50 лет) является также целесообразной, независимо от того, ведут ли они половую жизнь и имеет ли место факт инфицирования ВПЧ.

Защита на любом этапе

Если есть возможность и желание, то вакцинация может быть проведена в любом возрасте. Это снижает риск развития предраковых и онкологических болезней, ассоциированных с ВПЧ, и риск связанной с ними смерти.

Прививка от рака шейки матки. ВПЧ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Специалист Манжула Юлия
Ведущий врач
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