Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Попавшие под санкции танкеры "Совкомфлота" остановились: ограничения США обжалуют
Косметолог напомнила особенности зимнего ухода за кожей
Fatto Quotidiano: единственным оружием, которое могло спасти Украину, были переговоры
Гинеколог Идашкина объяснила, зачем женщинам 40+ прививаться от ВПЧ
Бизнесмен Усатый просит Путина лишить его российского гражданства
Суд вынес приговор вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту по административному делу
ФСБ поймала контрабандистов спирта в Новосибирске
Адвокат отметил отсутствие защиты покупателей онлайн-курсов в России
Критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга

Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой

2:46
Здоровье

Уменьшение продолжительности светового дня и низкие температуры окружающей среды оказывают негативное воздействие на защитные функции организма, поэтому важно включать в наше питание продукты, богатые витаминами и другими активными компонентами, чтобы поддерживать иммунитет и предотвращать простуды.

Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

Нутрициолог Александра Разаренова поделилась с "Радио 1" списком продуктов, способствующих укреплению организма зимой.

  • Баранина: Баранина является отличным источником белка и полезных жиров. Это мясо особенно ценно, так как животные питаются в основном травами и корнеплодами. При приготовлении предпочтительным способом тепловой обработки является запекание и тушение.
  • Говяжий язык: Говяжий язык не только утоляет голод, но и служит источником гемового железа и животного холестерина, необходимого для синтеза стероидных гормонов. Этот продукт богат витамином B12 и полезен в рационе детей.
  • Топлёное масло: Топлёное масло является источником витаминов A и E, ненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевой, важной для роста клеток. Преимущество топлёного масла в отсутствии окисленного холестерина.
  • Сало: Сало содержит балансированный состав жирных кислот, в том числе олеиновую, способствующую синтезу сурфактанта, защищающего дыхательные пути от инфекций. Рекомендуемое количество сала — не более 10-20 грамм в сутки.
  • Бульон: Костный бульон богат коллагеном, минералами и аминокислотами, легко усваивается и полезен в зимний период.
  • Рыба: Дикий лосось, сардины, треска и скумбрия содержат Омега-3 жирные кислоты, укрепляющие сердце, мозг и поддерживающие иммунитет.
  • Орехи и семена: Миндаль, кедровые орехи, грецкий орех, льняное семя и чиа богаты полезными жирными кислотами, витаминами E, B и K, а также микроэлементами, укрепляющими иммунитет.
  • Овощи и фрукты: Важно включать в рацион овощи и фрукты для получения достаточного количества витамина C. Рекомендуется апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, а также болгарский перец и ферментированные овощи, поддерживающие микробиом кишечника.
  • Квашеные овощи и йогурт: Квашеные овощи, кокосовый и классический йогурт (при отсутствии проблем с усвоением лактозы и казеина) являются полезными напитками, способствующими поддержанию здоровья.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Критик Бабичев назвал "неадекватной" стоимость выступления сына Михаила Круга
Профессиональный праздник артиллеристов приурочен к началу операции "Уран"
Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой
В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в попытке убийства
Джигурда: фигуристка Загитова — самая сексуальная спортсменка России
Игорь Моржаретто: можно ли не останавливаться по требованию ГИБДД
Орбан: Евросоюз может остаться один на один с конфликтом на Украине
Стоматолог рассказал о спасении зубов от кариеса: зубная паста с фтором, морковь и яблоки
Главный терапевт РФ Драпкина назвала продукт, снижающий вес и сахар
Мошенничество и не только: как украинцы вынуждают россиян совершать преступления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников