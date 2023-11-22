Нутрициолог Разаренова назвала продукты, которые нужно есть зимой

Уменьшение продолжительности светового дня и низкие температуры окружающей среды оказывают негативное воздействие на защитные функции организма, поэтому важно включать в наше питание продукты, богатые витаминами и другими активными компонентами, чтобы поддерживать иммунитет и предотвращать простуды.
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Нутрициолог Александра Разаренова поделилась с "Радио 1" списком продуктов, способствующих укреплению организма зимой.
Баранина: Баранина является отличным источником белка и полезных жиров. Это мясо особенно ценно, так как животные питаются в основном травами и корнеплодами. При приготовлении предпочтительным способом тепловой обработки является запекание и тушение.
Говяжий язык: Говяжий язык не только утоляет голод, но и служит источником гемового железа и животного холестерина, необходимого для синтеза стероидных гормонов. Этот продукт богат витамином B12 и полезен в рационе детей.
Топлёное масло: Топлёное масло является источником витаминов A и E, ненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевой, важной для роста клеток. Преимущество топлёного масла в отсутствии окисленного холестерина.
Сало: Сало содержит балансированный состав жирных кислот, в том числе олеиновую, способствующую синтезу сурфактанта, защищающего дыхательные пути от инфекций. Рекомендуемое количество сала — не более 10-20 грамм в сутки.
Бульон: Костный бульон богат коллагеном, минералами и аминокислотами, легко усваивается и полезен в зимний период.
Рыба: Дикий лосось, сардины, треска и скумбрия содержат Омега-3 жирные кислоты, укрепляющие сердце, мозг и поддерживающие иммунитет.
Орехи и семена: Миндаль, кедровые орехи, грецкий орех, льняное семя и чиа богаты полезными жирными кислотами, витаминами E, B и K, а также микроэлементами, укрепляющими иммунитет.
Овощи и фрукты: Важно включать в рацион овощи и фрукты для получения достаточного количества витамина C. Рекомендуется апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, а также болгарский перец и ферментированные овощи, поддерживающие микробиом кишечника.
Квашеные овощи и йогурт: Квашеные овощи, кокосовый и классический йогурт (при отсутствии проблем с усвоением лактозы и казеина) являются полезными напитками, способствующими поддержанию здоровья.
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