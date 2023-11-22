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Главный терапевт РФ Драпкина назвала продукт, снижающий вес и сахар

2:38
Здоровье

Главный терапевт страны Драпкина напомнила о продукте, который не только снижает вес и сахар, но и имеет целый ряд других полезных свойств. Он регулирует липиды крови, защищает от анемии и врожденных пороков у детей, улучшает работу кишечника, сердца и сосудов, а также укрепляет кости и суставы. Речь идет о чечевице.

Главный терапевт РФ Драпкина назвала продукт, снижающий вес и сахар
Фото: openverse by WordRidden is licensed under CC BY 2.0

В отделе бакалеи чечевица может потеряться среди каш, круп, разных фасолей и прочих зерновых и бобовых. Визуально она не похожа на фасоль или горох, так как имеет отличную форму.

Сейчас, когда цены на овощи и зелень довольно высоки, чечевица становится особенно полезной, так как содержит множество важных компонентов. Например, в ней содержатся полифенолы, фолиевая кислота, клетчатка и калий. Кроме того, в чечевице содержатся полезные вещества, которые обычно присутствуют в животных продуктах, такие как белок, железо, витамин В1 и фолиевая кислота. В 100 граммах чечевицы содержится 120% от дневной нормы этих веществ.

"Независимо от вида чечевицы — красной, зеленой, коричневой и т. д., ее главным достоинством является высокое содержание белка: в 100 граммах содержится почти треть от дневной нормы", — говорит главный терапевт РФ Оксана Драпкина.

Чечевица содержит большое количество сложных углеводов, которые замедляют усвоение глюкозы и, следовательно, помогают контролировать уровень сахара в крови.

Высокое содержание меди и железа в чечевице помогает предотвратить железодефицитную анемию, а калий нормализует работу сердца и мышц. Марганец необходим для формирования костей и суставов. Цинк обладает антиоксидантным действием и препятствует повреждению клеток, а также участвует в синтезе многих гормонов. Полифенолы, содержащиеся в чечевице, снижают риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, как и все бобовые, чечевица имеет противопоказания и может вызывать побочные эффекты, если ее готовить неправильно. Важно правильно готовить чечевицу, чтобы избежать этих проблем. Стоит помнить, что она содержит токсичные вещества, которые разрушаются при длительном вымачивании и термической обработке.

Для здорового человека рекомендуется потреблять порцию чечевицы в 200 граммов, достаточно два-три дня в неделю.

Диеты, продукты, ЖКТ. 25 вопросов ТЕРАПЕВТУ-ДИЕТОЛОГУ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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