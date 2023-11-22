Ревматолог рассказала о причинах, симптомах и лечении артроза

Доцент факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, ревматолог клиники "Фомина" Ольга Георгинова перечислила симпотомы артроза.

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Медик объяснил, что артроз проявляется в виде поражения суставов, их скрипа и хруста, утренней скованностью, усилением боли при физической активности.

Ранее доктор медицинских наук Андрей Шестаков перечислил признаки дефицита кальция в организме.

Георгинова порекомендовала избавляться от лишнего веса и делать упражнения для укрепления мышц.

"Снижение избыточной массы тела: снижение веса на 450 граммов приводит к четырехкратному снижению нагрузки на коленный сустав при каждом шаге", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Облегчить неприятные проявления, по словам ревматолога, помогут мази и гели с содержанием нестероидных противовоспалительных средств.