Гинеколог Фисюк: в период планирование беременности женщина должна отказаться от вредных привычек

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К планированию беременности нужно готовиться заранее, как минимум за шесть месяцев. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Виктория Фисюк.

Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт напомнила, что прежде всего необходимо бросить курить и употреблять спиртные напитки.

Никотин очень сильно вредит женскому здоровью, оказывая пагубное воздействие на яичники, пишет Газета.Ru.

"Есть исследование, указывающее на то, что люди, рожденные от курящей матери, более подвержены риску развития онкологических заболеваний", — рассказала Фисюк.

У курящей матери могут быть проблемы во время беременности, высок риск преждевременных родов и выкидыша.

У женщин, употребляющих алкогольные напитки во время беременности, также возникают серьёзные сложности с вынашиванием ребёнка, а новорожденные могут появиться на свет с разными пороками развития, добавила гинеколог.

Курение и алкоголь при беременности