Акушер Хвостанцева сообщила, что можно забеременеть без полового акта

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог Светлана Хвостанцева высказала утверждение, что беременность может наступить у девушки без физического полового акта. Врач подчеркнула, что такой эффект может возникнуть, например, после практики петтинга, и привела реальные случаи из своей клинической практики.

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По словам гинеколога, одна девушка забеременела после того, как мужское семя попало на её половые губы. Другая случайная беременность произошла у девушки, на чей живот попала семенная жидкость.

Гинеколог также вспомнила о случае, когда девушка осталась без маточной трубы из-за внематочной беременности, возникшей в результате непорочного зачатия.

"Если семя партнёра попадает на живот, лобок или половые губы, оно может проникнуть дальше и вызвать беременность", — подчеркнула Хвостанцева в беседе с kp. ru.

Врач объяснила этот феномен живучестью и подвижностью сперматозоидов, а также зависимостью вероятности зачатия от фазы цикла при контакте эякулята с наружными половыми органами.

Ранее сообщалось, что эксперт Горев рассказал о главных рисках преждевременных родов.

Вальвачев А.А. Прерванный половой акт (контакт без семяизвержения), реально забеременеть или нет?