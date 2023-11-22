Акушер-гинеколог Светлана Хвостанцева высказала утверждение, что беременность может наступить у девушки без физического полового акта. Врач подчеркнула, что такой эффект может возникнуть, например, после практики петтинга, и привела реальные случаи из своей клинической практики.
По словам гинеколога, одна девушка забеременела после того, как мужское семя попало на её половые губы. Другая случайная беременность произошла у девушки, на чей живот попала семенная жидкость.
Гинеколог также вспомнила о случае, когда девушка осталась без маточной трубы из-за внематочной беременности, возникшей в результате непорочного зачатия.
"Если семя партнёра попадает на живот, лобок или половые губы, оно может проникнуть дальше и вызвать беременность", — подчеркнула Хвостанцева в беседе с kp. ru.
Врач объяснила этот феномен живучестью и подвижностью сперматозоидов, а также зависимостью вероятности зачатия от фазы цикла при контакте эякулята с наружными половыми органами.
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