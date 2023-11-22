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Специалисты назвали меры, которые помогут уберечься от деменции

1:26
Здоровье

Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Елена Филатова рассказала Pravda. ru о первых симптомах слабоумия.

Специалисты назвали меры, которые помогут уберечься от деменции
Фото: semyatlt.ru

"Прежде всего, жалобы пациента на забывчивость, на нарушение памяти. Сначала начинает жаловаться сам. Потом, когда уже деменция развивается, он уже прекращать замечать за собой эти проблемы, начинают замечать окружающие. И разница между умеренными когнитивными нарушениями деменции заключается в том, что пациент уже не может себя обслуживать, у него нарушается социальная жизнь. Вот это деменция.

Но, это нужно проверить. Существует ряд тестов для того, чтобы проверить, есть деменция или нет. Нужно пройти нейропсихологическое тестирование при наличии жалоб", — рассказала эксперт.

Среди главных мер профилактики деменции медик назвала физическую активность, а также психологические и умственные тренировки.

"Надо работать головой. Решать задачи, кроссворды, как можно больше продолжать работу. Должна быть активная умственная деятельность. Плюс физическая нагрузка. И контролировать факторы риска сосудистых заболеваний — сахар, давление, холестерин и прочие вещи, которые тоже играют немаловажное значение в развитии деменции", — отметила специалист.

 

 

 

 

 

 

 

Забота о пожилых людях
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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