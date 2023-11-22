Врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Елена Филатова рассказала Pravda. ru о первых симптомах слабоумия.

"Прежде всего, жалобы пациента на забывчивость, на нарушение памяти. Сначала начинает жаловаться сам. Потом, когда уже деменция развивается, он уже прекращать замечать за собой эти проблемы, начинают замечать окружающие. И разница между умеренными когнитивными нарушениями деменции заключается в том, что пациент уже не может себя обслуживать, у него нарушается социальная жизнь. Вот это деменция.

Но, это нужно проверить. Существует ряд тестов для того, чтобы проверить, есть деменция или нет. Нужно пройти нейропсихологическое тестирование при наличии жалоб", — рассказала эксперт.