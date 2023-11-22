Невролог Дума назвала симптомы и меры профилактики деменции

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук и невролог Светлана Дума рассказала о признаках деменции и методах ее профилактики. По словам врача, деменция чаще всего встречается у людей старшего возраста, однако случаи развития болезни могут возникнуть и в более раннем возрасте. Эксперт отметила, что существуют определенные признаки, которые могут помочь выявить это заболевание, такие как путаница в пространстве и времени. Человек может перепутать время года или потерять ориентацию в месте.

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Светлана Дума подчеркнула, что синдром деменции, выявленный на стадии умеренной, сокращает продолжительность жизни человека в среднем на 7-8 лет. Однако, если болезнь выявляется на стадии умеренных когнитивных расстройств, это может существенно улучшить качество жизни пациента. Врач подчеркнула важность раннего выявления признаков и своевременного обращения за медицинской помощью, сообщает "В Татарстане".

В ряде случаев люди с деменцией могут забывать названия предметов и использовать заменяющие слова, такие как "эта вещь". Эксперт также отметила, что некоторые пациенты могут проявлять беспричинную раздражительность. В случае, когда старшие люди не осознают проблему, их близкие обращаются в медицинские учреждения, где проводится обследование и назначаются соответствующие анализы. Важным моментом является определение типа деменции и ее степени развития. Раннее выявление и своевременное лечение играют ключевую роль в улучшении качества жизни пациентов.

Деменция. Причины и симптомы.