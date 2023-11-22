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Невролог Дума назвала симптомы и меры профилактики деменции

1:41
Здоровье

Кандидат медицинских наук и невролог Светлана Дума рассказала о признаках деменции и методах ее профилактики. По словам врача, деменция чаще всего встречается у людей старшего возраста, однако случаи развития болезни могут возникнуть и в более раннем возрасте. Эксперт отметила, что существуют определенные признаки, которые могут помочь выявить это заболевание, такие как путаница в пространстве и времени. Человек может перепутать время года или потерять ориентацию в месте.

Невролог Дума назвала симптомы и меры профилактики деменции
Фото: openverse "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.

Светлана Дума подчеркнула, что синдром деменции, выявленный на стадии умеренной, сокращает продолжительность жизни человека в среднем на 7-8 лет. Однако, если болезнь выявляется на стадии умеренных когнитивных расстройств, это может существенно улучшить качество жизни пациента. Врач подчеркнула важность раннего выявления признаков и своевременного обращения за медицинской помощью, сообщает "В Татарстане".

В ряде случаев люди с деменцией могут забывать названия предметов и использовать заменяющие слова, такие как "эта вещь". Эксперт также отметила, что некоторые пациенты могут проявлять беспричинную раздражительность. В случае, когда старшие люди не осознают проблему, их близкие обращаются в медицинские учреждения, где проводится обследование и назначаются соответствующие анализы. Важным моментом является определение типа деменции и ее степени развития. Раннее выявление и своевременное лечение играют ключевую роль в улучшении качества жизни пациентов.

Деменция. Причины и симптомы.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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