Кандидат медицинских наук и невролог Светлана Дума рассказала о признаках деменции и методах ее профилактики. По словам врача, деменция чаще всего встречается у людей старшего возраста, однако случаи развития болезни могут возникнуть и в более раннем возрасте. Эксперт отметила, что существуют определенные признаки, которые могут помочь выявить это заболевание, такие как путаница в пространстве и времени. Человек может перепутать время года или потерять ориентацию в месте.

Фото: openverse "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.