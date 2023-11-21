В комитете Госдумы по здравоохранению: затяжной ОРВИ объясняется осложнениями

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россияне всё чаще стали жаловаться на затяжной ОРВИ. Однако в данном случае, скорее всего, имеется в виду не сама болезнь, а осложнения, которые она вызывает. Так считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

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"Скорее речь идет не о затяжном ОРВИ, а об осложнениях инфекции в виде бронхита, фарингита и других", — сказал Куринный, которого цитирует Газета.Ru.

Депутат объяснил, что важно выполнять советы врача и доводить курс лечения до конца.

Куринный добавил, что когда организм ослаблен, на одну инфекцию может наложиться другая, в результате чего болезнь кажется особенно долгой.

Ранее "МК" сообщил о жалобах россиян на "затяжной ОРВИ", который может длиться месяцами, не являясь при этом коронавирусом, что подтверждают отрицательные тесты.

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