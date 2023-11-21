Россияне всё чаще стали жаловаться на затяжной ОРВИ. Однако в данном случае, скорее всего, имеется в виду не сама болезнь, а осложнения, которые она вызывает. Так считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
"Скорее речь идет не о затяжном ОРВИ, а об осложнениях инфекции в виде бронхита, фарингита и других", — сказал Куринный, которого цитирует Газета.Ru.
Депутат объяснил, что важно выполнять советы врача и доводить курс лечения до конца.
Куринный добавил, что когда организм ослаблен, на одну инфекцию может наложиться другая, в результате чего болезнь кажется особенно долгой.
Ранее "МК" сообщил о жалобах россиян на "затяжной ОРВИ", который может длиться месяцами, не являясь при этом коронавирусом, что подтверждают отрицательные тесты.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.