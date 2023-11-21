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В комитете Госдумы по здравоохранению: затяжной ОРВИ объясняется осложнениями

0:55
Здоровье

Россияне всё чаще стали жаловаться на затяжной ОРВИ. Однако в данном случае, скорее всего, имеется в виду не сама болезнь, а осложнения, которые она вызывает. Так считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В комитете Госдумы по здравоохранению: затяжной ОРВИ объясняется осложнениями
Фото: openverse.org by Daniel Paquet is licensed under CC BY 2.0

"Скорее речь идет не о затяжном ОРВИ, а об осложнениях инфекции в виде бронхита, фарингита и других", — сказал Куринный, которого цитирует Газета.Ru.

Депутат объяснил, что важно выполнять советы врача и доводить курс лечения до конца.

Куринный добавил, что когда организм ослаблен, на одну инфекцию может наложиться другая, в результате чего болезнь кажется особенно долгой.

Ранее "МК" сообщил о жалобах россиян на "затяжной ОРВИ", который может длиться месяцами, не являясь при этом коронавирусом, что подтверждают отрицательные тесты.

Как лечить простуду, ОРВИ правильно? 5 советов от врача терапевта
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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