Иммунолог Жемчугов объяснил, что может способствовать появлению затяжного ОРВИ

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имеются отчеты о том, что россияне выражают беспокойство по поводу необычайно продолжительного течения вирусных инфекций. СМИ активно обсуждают явление "затяжного ОРВИ" — необычайно длительных респираторных инфекций, таких как ковид или простуда.

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В Британии исследователи отмечают, что "затяжная простуда" становится распространенным явлением, аналогичным "долгому ковиду". Это состояние характеризуется продолжительными симптомами у тех, кто переболел коронавирусом в острой форме. Российские источники также сообщают о случаях долгого течения простуды у граждан.

Иммунолог Владислав Жемчугов указывает, что это может быть результатом одновременного заражения организма несколькими видами инфекций, такими как коронавирус, грипп и коклюш. Он подчеркивает необходимость обращения к врачам при признаках ОРВИ и отмечает, что каждый случай долгого течения болезни должен анализироваться индивидуально.

Дмитрий Быков / Владислав Жемчугов (врач-иммунолог). Как укрепить иммунитет