Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Pravda.Ru рассказала об ограничениях при употреблении рыбы.
Эксперт напомнила, что несмотря на всю очевидную пользу рыбы, всегда есть какие-то заболевания, с которыми не стоит употреблять этот продукт.
"Жирную рыбу не стоит есть людям, которые страдают заболеваниями печени, желчевыводящих путей. Также я бы не рекомендовала употреблять рыбу в консервированном виде, в соленом виде и в жареном виде", — сказала Дюваль.
Несмотря на то, что рыба очень полезна, после термической обработки - жарки масле, копчения или засаливания — её уже нельзя назвать продуктом правильной сбалансированной диеты. Потому что за счет большого количества солей и других химических составляющих, которые там образуются в результате термообработки такая пища уже несет вред.
"Поэтому лучше всего отказываться от такой еды людям, которые страдают заболеваниями почек, печени и гипертонией. У кого повышенное давление, там все солёное исключается. Если мы говорим о рыбе, поэтому солёную рыбу, консервы из рыбы, конечно, стоит исключать", — объяснила диетолог.
Также Дюваль посоветовала обращать внимание на срок годности и место вылова приобретаемой рыбы. Когда мы покупаем замороженную рыбу, на упаковке нужно смотреть, когда она была выловлена, когда она была упакована и выбирать самые свежие варианты, добавила диетолог.
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