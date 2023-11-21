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Диетолог: слишком частое употребление рыбы может грозить отравлением печени

1:21
Здоровье

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с Pravda.Ru рассказала, может ли такой полезный продукт, как рыба, оказаться для кого-то вредным.

Диетолог: слишком частое употребление рыбы может грозить отравлением печени
Фото: openverse by Vincent-Lin is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт напомнила, что рыба считается диетическим продуктом, однако при её покупке нужно обращать внимание на качество.

Также нужно помнить, что даже самым полезным продуктом не стоит злоупотреблять, подчеркнула диетолог.

"Поэтому жирные сорта рыб не стоит употреблять одного-двух раз в неделю. Диетические виды рыбы можно, в принципе, есть хоть каждый день. Но если мы будем есть рыбу на завтрак, обед и ужин, то мы рискуем получить отравление печени. Потому что в рыбе содержится много различных веществ, которые она получает из моря", — объяснила Дюваль.

Сегодня при покупке рыбы нужно помнить об экологической составляющей, о том, что в океан выбрасывается много мусора, а в морской воде присутствует ртуть, которая, к сожалению, попадает в рыбу и морепродукты, попадающие на стол человека.

"Поэтому лучше всего употреблять рыбу, чередуя её, например, с птицей. Не зацикливаться на какой-то отдельном виде белка, а именно за счёт разнообразия делать свой рацион сбалансированным и правильным", — заключила диетолог.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ КУШАТЬ РЫБУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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