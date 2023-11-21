Лосось представляет собой богатый источник омега-3 жирных кислот, которые благотворно влияют на состояние сердца. Эту информацию предоставила доктор медицинских наук и врач-диетолог Марият Мухина в интервью Москве 24.
"Омега-3 жирные кислоты являются ценным элементом для сердечной мышцы, и лосось является одним из лидеров по их содержанию", — подчеркнула эксперт.
Эти жирные кислоты способствуют разжижению крови, защищают от тромбоза, повышают уровень "хорошего" холестерина, снижают "плохой" холестерин, предотвращают атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и предупреждают инфаркт.
Марият Мухина, врач-диетолог и доктор медицинских наук, также отметила, что омега-3 жирные кислоты присутствуют в большом количестве в сельди, скумбрии, сардинах и форели. Кроме того, грецкие орехи, семена льна, чиа и кунжут также являются отличными источниками этих полезных веществ.
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