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Диетолог Мухина назвала лосось самой полезной рыбой

1:07
Здоровье

Лосось представляет собой богатый источник омега-3 жирных кислот, которые благотворно влияют на состояние сердца. Эту информацию предоставила доктор медицинских наук и врач-диетолог Марият Мухина в интервью Москве 24.

Диетолог Мухина назвала лосось самой полезной рыбой
Фото: openverse by Vincent-Lin is licensed under CC BY-SA 2.0

"Омега-3 жирные кислоты являются ценным элементом для сердечной мышцы, и лосось является одним из лидеров по их содержанию", — подчеркнула эксперт.

Эти жирные кислоты способствуют разжижению крови, защищают от тромбоза, повышают уровень "хорошего" холестерина, снижают "плохой" холестерин, предотвращают атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и предупреждают инфаркт.

Марият Мухина, врач-диетолог и доктор медицинских наук, также отметила, что омега-3 жирные кислоты присутствуют в большом количестве в сельди, скумбрии, сардинах и форели. Кроме того, грецкие орехи, семена льна, чиа и кунжут также являются отличными источниками этих полезных веществ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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