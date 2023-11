Your browser does not support the audio element.

Пуэр — это постферментированный чай родом из Китая. Его отличают бархатистый вкус и яркий аромат. Чайные листья высушивают и обрабатывают — за это время меняются вкусовые качества и химический состав. Чем дольше выдержка, тем лучше свойства пуэра. О том, как правильно заваривать пуэр, рассказал читателям Pravda.Ru бар-менеджер ресторана Meraki в гастроквартале "Три вокзала. Депо" Василий Роганин.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.