Эксперт: "Чай пуэр эффективен для снижения веса"

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пуэр — это постферментированный чай родом из Китая. Его отличают бархатистый вкус и яркий аромат. Чайные листья высушивают и обрабатывают — за это время меняются вкусовые качества и химический состав. Чем дольше выдержка, тем лучше свойства пуэра. О том, как правильно заваривать пуэр, рассказал читателям Pravda.Ru бар-менеджер ресторана Meraki в гастроквартале "Три вокзала. Депо" Василий Роганин.

Фото: Openverse by A Girl With Tea is licensed under CC BY 2.0.

"Существуют шен пуэр и шу пуэр. В первом случае чайные листья не подвергаются термической обработке, во втором — проводят процедуру для их искусственного старения. Однако это не значит, что в шу пуэре меньше полезных свойств. Он оказывает тонизирующее действие, снимает воспалительные процессы и нормализует уровень сахара в крови. Чай обладает очищающим свойством, оздоравливает пищеварительный тракт и печень. Одно из привлекательных для потребителей действий пуэра — снижение веса. Всё дело в танине, входящем в состав чая, — он ускоряет метаболизм и выводит из организма шлаки и токсины", — рассказывает эксперт.

Как правильно заваривать пуэр

Для приготовления пуэра нужно залить листья кипятком, оставить на 10-20 секунд и слить воду. Это необходимо, чтобы избавиться от пыли, оседающей на чайных листьях во время хранения. Затем снова залить водой, дать настояться 1-2 минуты и разлить по чашкам или пиалам.

Пить пуэр стоит небольшими глотками. Нельзя делать это на голодный желудок — лучше после еды, спустя 30-40 минут. На вкус чай немного терпкий, с дымными нотками, поэтому не стоит перебивать его слишком сладкими или кислыми продуктами: сахаром, мёдом, лимоном. В пару к пуэру выбирайте горький шоколад и сухофрукты.