Диетолог назвал три продукта, которые необходимы в рационе при высоком холестерине

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенный холестерин — это серьезная проблема, скорее даже одна из основных причин преждевременной смертности в мире от сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, деменции. Все дело в холестериновых бляшках, которые образуются в сосудах и артериях при неправильном и несбалансированном питании, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

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Главный принцип диеты при повышенном холестерине — значительное снижение уровня потребления животных жиров, которые мы получаем из мясных, молочных продуктов и простых углеводов. Как минимум две трети рациона должно состоять из продуктов, богатых полиненасыщенными жирами. Это, прежде всего:

растительные масла,

орехи,

жирная рыба.

Крайне важны продукты с клетчаткой — это сложные углеводы, фрукты и овощи. Клетчатка в рационе позволяет нам удалить холестерин из желудочно-кишечного тракта.

"Белковую пищу следует продолжить потреблять, но источником белка следует выбирать бобовые, растительные аналоги мяса, нежирные сорта мяса, рыбу. Кроме креветок и крабов — их стоить исключить из рациона питания. Цельнозерновые продукты, овощи и фрукты — до 60% от ежедневного рациона. Все салаты заправляем исключительно растительным маслом, готовим тоже на растительных маслах", — рассказывает диетолог.

Красное мясо лучше употреблять в меньшей степени. Можно съедать два-три яйца в неделю. Сочетать куриные и перепелиные яйца. Также важно сократить употребление соли и соленых продуктов, полностью исключить употребление алкоголя.