Эксперты всё больше говорят о негативных последствиях интервального голодания

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно осуществленные исследования показывают, что интервальное голодание может иметь опасные последствия для здоровья и вызывать негативное влияние на эндокринную систему. Эндокринологи предупреждают о рисках, связанных с этим типом диеты и рекомендуют быть осмотрительными при его использовании.

Фото: https://de-fragrance.ru/wp-content/uploads/d/4/5/d457256a374f39491dfa4237466b546f.jpeg

“Заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с эрозивными и язвенными процессами, а также желчнокаменная болезнь могут обостриться на фоне интервального голодания. Люди с ослабленным иммунитетом и низким давление могут плохо переносить большие интервалы между приемами пищи, что повышает вероятность развития обморочных состояний. Перед тем как решить прибегнуть к данному методу необходимо пройти комплексное обследование и получить разрешение от врача”, - отметила диетолог и нутрициолог Дарья Русакова в комментарии для "Pravda.ru".

Одна из основных опасностей интервального голодания заключается в том, что оно может привести к нарушению гормонального баланса. Голодание на протяжении длительных периодов времени может вызвать стресс в организме, что может привести к увеличению уровня кортизола. Это может вызвать различные проблемы, включая изменение аппетита, нарушение сна, а также ухудшение работы щитовидной железы.

Кроме того, интервальное голодание может снизить уровень метаболизма, что может сделать похудение более трудным. Организм может начать сохранять энергию и замедлить обмен веществ, что может привести к ослаблению сжигания жира.

Блогер похудел на 10 кг на интервальной диете