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Эксперты всё больше говорят о негативных последствиях интервального голодания

1:39
Здоровье

Недавно осуществленные исследования показывают, что интервальное голодание может иметь опасные последствия для здоровья и вызывать негативное влияние на эндокринную систему. Эндокринологи предупреждают о рисках, связанных с этим типом диеты и рекомендуют быть осмотрительными при его использовании.

Эксперты всё больше говорят о негативных последствиях интервального голодания
Фото: https://de-fragrance.ru/wp-content/uploads/d/4/5/d457256a374f39491dfa4237466b546f.jpeg

“Заболевания желудочно-кишечного тракта, связанные с эрозивными и язвенными процессами, а также желчнокаменная болезнь могут обостриться на фоне интервального голодания. Люди с ослабленным иммунитетом и низким давление могут плохо переносить большие интервалы между приемами пищи, что повышает вероятность развития обморочных состояний. Перед тем как решить прибегнуть к данному методу необходимо пройти комплексное обследование и получить разрешение от врача”, - отметила диетолог и нутрициолог Дарья Русакова в комментарии для "Pravda.ru".

Одна из основных опасностей интервального голодания заключается в том, что оно может привести к нарушению гормонального баланса. Голодание на протяжении длительных периодов времени может вызвать стресс в организме, что может привести к увеличению уровня кортизола. Это может вызвать различные проблемы, включая изменение аппетита, нарушение сна, а также ухудшение работы щитовидной железы.

Кроме того, интервальное голодание может снизить уровень метаболизма, что может сделать похудение более трудным. Организм может начать сохранять энергию и замедлить обмен веществ, что может привести к ослаблению сжигания жира.

 

 

Блогер похудел на 10 кг на интервальной диете
Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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