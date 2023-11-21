Эндокринолог Михалева: курение наносит серьезный вред щитовидной железе

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одной из основных привычек, способных негативно повлиять на щитовидную железу, является употребление табака. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог и врач-диетолог из клиники "СМ-Клиника" Оксана Михалева в беседе с "Газетой.Ru".

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"У тех, кто курит, сочетание курения и дефицита йода значительно увеличивает риск развития <…> диффузного токсического зоба и эндокринной офтальмопатии — это автоиммунные заболевания, которые возникают у лиц с генетической предрасположенностью. Одним из провоцирующих факторов этих серьезных хронических заболеваний является курение", — отметила специалист.

Михалева подчеркнула, что несанкционированное употребление биологически активных добавок также может привести к быстрому разрушению клеток щитовидной железы. По ее мнению, считается безопасным потребление йода в количестве не более 500 микрограммов в сутки, однако состав добавок, содержащих высокие дозы йода, редко подвергается проверке.

Кроме того, врач подчеркнула, что вредными для функционирования щитовидной железы является употребление продуктов из сои, так как их частое употребление может привести к "увеличению щитовидной железы и образованию узлов".

"Соевые бобы содержат изофлавоноиды, замедляющие активность фермента пероксидазы в щитовидной железе. Этот фермент необходим для образования гормонов в клетках щитовидной железы. Особенно велик риск в случае дефицита йода", — подчеркнула эксперт.