Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Ярославле за участие в СВО досрочно вышел на свободу член банды сатанистов, убивавший подростков
Science Direct: орехи улучшают качество спермы
Зеленский раскрыл подробности "Майдана-3"
Элла Памфилова рассказала о "затаившихся ждунах", работающих против РФ внутри и за пределами страны
Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России
Названы сроки перехода на упрощённые вычеты за лечение, образование и спорт
Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о массовой сдаче в плен украинских военных
Косачев оценил шансы Зеленского как нулевые, если Запад решит говорить с Россией
Лоза о триумфе сборной РФ по футболу, разгромившей команду Кубы: как ребёнка обидеть

Эндокринолог Михалева: курение наносит серьезный вред щитовидной железе

1:40
Здоровье

Одной из основных привычек, способных негативно повлиять на щитовидную железу, является употребление табака. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог и врач-диетолог из клиники "СМ-Клиника" Оксана Михалева в беседе с "Газетой.Ru".

Эндокринолог Михалева: курение наносит серьезный вред щитовидной железе
Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

"У тех, кто курит, сочетание курения и дефицита йода значительно увеличивает риск развития <…> диффузного токсического зоба и эндокринной офтальмопатии — это автоиммунные заболевания, которые возникают у лиц с генетической предрасположенностью. Одним из провоцирующих факторов этих серьезных хронических заболеваний является курение", — отметила специалист.

Михалева подчеркнула, что несанкционированное употребление биологически активных добавок также может привести к быстрому разрушению клеток щитовидной железы. По ее мнению, считается безопасным потребление йода в количестве не более 500 микрограммов в сутки, однако состав добавок, содержащих высокие дозы йода, редко подвергается проверке.

Кроме того, врач подчеркнула, что вредными для функционирования щитовидной железы является употребление продуктов из сои, так как их частое употребление может привести к "увеличению щитовидной железы и образованию узлов".

"Соевые бобы содержат изофлавоноиды, замедляющие активность фермента пероксидазы в щитовидной железе. Этот фермент необходим для образования гормонов в клетках щитовидной железы. Особенно велик риск в случае дефицита йода", — подчеркнула эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Science Direct: орехи улучшают качество спермы
Зеленский раскрыл подробности "Майдана-3"
Элла Памфилова рассказала о "затаившихся ждунах", работающих против РФ внутри и за пределами страны
Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России
Названы сроки перехода на упрощённые вычеты за лечение, образование и спорт
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше
Глава Минобороны РФ Шойгу рассказал о массовой сдаче в плен украинских военных
Косачев оценил шансы Зеленского как нулевые, если Запад решит говорить с Россией
Зачем водители убирают обратный клапан из стеклоочистителя
Лоза о триумфе сборной РФ по футболу, разгромившей команду Кубы: как ребёнка обидеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников