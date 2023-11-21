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Science Direct: орехи улучшают качество спермы

0:42
Здоровье

Ежедневное употребление орехов положительно сказывается на мужской фертильности.

Science Direct: орехи улучшают качество спермы
Фото: Нейросеть Шедеврум

Как выяснили учёные из Университета Монаша (Австралия), у мужчин, которые ели больше 60 грамм орехов в день на протяжении 12 недель, сперматозоиды были более подвижны и жизнеспособны.

Как пишет издание Science Direct, специалистам ещё предстоит более детально выяснить, на чём основан этот положительный эффект.

Убедившись, что употребление орехов положительно сказывается на мужской фертильности, учёные заявили о необходимости провести дополнительные исследования, чтобы узнать, как орехи влияют на здоровье женщин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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