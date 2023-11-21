Врач Гуляева рассказала о причинах пропажи голоса у человека

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Алена Гуляева поделилась информацией о причинах нарушений голоса, в том числе дисфонии (изменение голоса) и афонии (полное отсутствие голоса). Она отметила, что временные искажения могут быть вызваны перенапряжением голосового аппарата, психотравмами, острыми заболеваниями дыхательных путей, а органические поражения связаны с анатомическими изменениями или хроническими воспалениями.

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Проблемы с голосом также могут возникнуть из-за эндокринных, аллергических, желудочно-кишечных заболеваний, операций, ожогов, а также быть последствием инсульта. Курение и алкоголизм также могут вызывать хроническое воспаление гортани и изменения голоса.

Врач рекомендует обратиться к специалисту при обнаружении проблем с голосом, особенно если они связаны с воспалениями в горле. Кроме того, она советует избегать перегрузки голосовых связок, увлажнять воздух в помещении, избегать курения и пассивного курения, лечить простудные заболевания своевременно и следовать рекомендациям врача.

Причины потери голоса и лечение Афонии