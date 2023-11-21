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RSNA: количество висцерального жира в среднем возрасте влияет на риск деменции

1:22
Здоровье

Исследование, представленное на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки, показало, что висцеральный жир в среднем возрасте может усиливать воспаление в мозге, что повышает риск развития болезни Альцгеймера.

RSNA: количество висцерального жира в среднем возрасте влияет на риск деменции
Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

В ходе исследования анализировались данные 54 участников в возрасте от 40 до 60 лет с индексом массы тела (ИМТ) в среднем 32. Был проведен анализ объема подкожного и висцерального жира с использованием МРТ, а также оценка толщины коры головного мозга и наличия амилоидных бляшек и тау-белков, связанных с болезнью Альцгеймера, с использованием методов МРТ и ПЭТ.

Ученые обнаружили, что более высокое соотношение висцерального и подкожного жира ассоциировано с увеличенным накоплением амилоидных белков в мозге, особенно у мужчин. У этой группы также наблюдался повышенный уровень воспаления в мозге. Эти изменения в мозге обнаруживаются примерно в возрасте 50 лет, за 15 лет до появления ранних симптомов болезни Альцгеймера.

Выводы исследования подчеркивают важность профилактики ожирения и активного образа жизни, особенно у молодых людей, для снижения риска развития болезни Альцгеймера.

Опасность висцерального жира🛑И при чем здесь инсулинорезистентность
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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