RSNA: количество висцерального жира в среднем возрасте влияет на риск деменции

Исследование, представленное на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки, показало, что висцеральный жир в среднем возрасте может усиливать воспаление в мозге, что повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.