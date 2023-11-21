Гастроэнтеролог Садыков объяснил, почему нужно пить теплую воду по утрам

Утреннее употребление теплой воды — это одна из полезных привычек, способствующих улучшению работы пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Эта практика особенно рекомендуется для людей, сталкивающихся с проблемами ЖКТ.
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Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков подчеркивает, что во время сна наш организм теряет воду, что может привести к ее дефициту утром. Этот дефицит, в свою очередь, может вызвать сгущение крови и увеличение нагрузки на сердце.
Поэтому рекомендуется выпивать не менее 500 мл теплой воды сразу после пробуждения. Однако важно помнить, что данная практика не подходит для людей с проблемами почек, высоким артериальным давлением или наличием желчных камней.
Перед внесением подобных изменений в рацион питания рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в их безопасности.
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