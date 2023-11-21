Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мирошник: ВСУ прикрываются медицинскими и соцучреждениями, размещая в них штабы
RSNA: количество висцерального жира в среднем возрасте влияет на риск деменции
Ученые доказали: гаджеты делают человека глупее
Египтолог рассказал о загадке, которая важнее сфинкса
SuperJob: примерно 60% россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2024 году
Певица Адель проговорилась на шоу, что вышла замуж во второй раз
В Самаре студенты массово сдают электронные сигареты для нужд СВО
Автолюбителей предупредили о необходимости вовремя менять антифриз
В Чехии депутат от консервативного движения TOP 09 заявил о создании группы по национализации российских активов

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, почему нужно пить теплую воду по утрам

0:57
Здоровье

Утреннее употребление теплой воды — это одна из полезных привычек, способствующих улучшению работы пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. Эта практика особенно рекомендуется для людей, сталкивающихся с проблемами ЖКТ.

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, почему нужно пить теплую воду по утрам
Фото: Openverse by Kirsty Andrews is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков подчеркивает, что во время сна наш организм теряет воду, что может привести к ее дефициту утром. Этот дефицит, в свою очередь, может вызвать сгущение крови и увеличение нагрузки на сердце.

Поэтому рекомендуется выпивать не менее 500 мл теплой воды сразу после пробуждения. Однако важно помнить, что данная практика не подходит для людей с проблемами почек, высоким артериальным давлением или наличием желчных камней.

Перед внесением подобных изменений в рацион питания рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться в их безопасности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Пограничники посадили украинский дрон-камикадзе в Курской области
Пригожин выступил против песен "Агаты Кристи" из-за пропаганды наркотиков
Автоэксперт Рузанов перечислил шесть ошибок россиян при эксплуатации авто
Юрист Ситдикова рассказала, как определить перекупщика на вторичном авторынке
Ученые из Германии объяснили, к чему приводит злоупотребление сахаром
К 10-летию Евромайдана ему дали оценку в Кремле
ГИБДД устроит "облаву" на каршеринг и такси
Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие
Рэп-звезда Карди Би предупредила о крысином апокалипсисе в Нью-Йорке
ГИБДД проверит водителей каршеринга с 22 ноября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников