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Pronews: появление "приступов" усталости предупреждает об инфаркте

1:17
Здоровье

Если у человека повышен уровень холестерина или сахара в крови, а также есть проблемы с лишним весом и вредные привычки, следует обратить внимание на появление ряда "безобидных" симптомов, которые могут указывать на серьёзные проблемы с организмом. Об этом сообщает Pronews со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.

Pronews: появление "приступов" усталости предупреждает об инфаркте
Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Медики отмечают, что "приступы" усталости могут быть одними из предупреждающих симптомов ишемической болезни сердца. Жжение, тяжесть, сдавливание, когда есть реальный риск развития инфаркта, необязательной появляются в области груди. Многие люди также могут испытывать дискомфорт в области рук, плеч и челюсти. Кто-то может ощущать неприятные ощущения в животе.

Отёки часто выступают сигналом проблем с сердечно-сосудистой системой. Так, если мешки под глазами не являются признаком сердечной недостаточности (в случае, когда у человека нет других отёков), симметричные отёки ног — это повод обратить внимание на состояние сердца. Отёки, связанные с сердцем и сосудами, имеют характер нарастающего увеличения и чаще всего начинаются с лодыжек и распространяются вверх по ногам.

Профилактика инфаркта
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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