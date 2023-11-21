Pronews: появление "приступов" усталости предупреждает об инфаркте

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у человека повышен уровень холестерина или сахара в крови, а также есть проблемы с лишним весом и вредные привычки, следует обратить внимание на появление ряда "безобидных" симптомов, которые могут указывать на серьёзные проблемы с организмом. Об этом сообщает Pronews со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.

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Медики отмечают, что "приступы" усталости могут быть одними из предупреждающих симптомов ишемической болезни сердца. Жжение, тяжесть, сдавливание, когда есть реальный риск развития инфаркта, необязательной появляются в области груди. Многие люди также могут испытывать дискомфорт в области рук, плеч и челюсти. Кто-то может ощущать неприятные ощущения в животе.

Отёки часто выступают сигналом проблем с сердечно-сосудистой системой. Так, если мешки под глазами не являются признаком сердечной недостаточности (в случае, когда у человека нет других отёков), симметричные отёки ног — это повод обратить внимание на состояние сердца. Отёки, связанные с сердцем и сосудами, имеют характер нарастающего увеличения и чаще всего начинаются с лодыжек и распространяются вверх по ногам.

Профилактика инфаркта