Кардиолог Бекетов рассказал, что омикрон увеличивает риск тромбозов

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В отличие от обычных респираторных вирусных инфекций, которые часто вызывают локальные воспалительные процессы, COVID-19 может привести к системным воспалительным реакциям. Как отмечает доктор медицинских наук, специалист по лечению легочных заболеваний и кардиолог Владимир Бекетов, у пациентов с коронавирусом наблюдается увеличение уровня С-реактивного белка. Он указывает на то, что, с одной стороны, вирус эволюционирует в направлении снижения смертности, но, с другой стороны, он уже не является абсолютно новым врагом для иммунной системы. Доктор подчеркивает, что коронавирус способен вызывать васкулопатии.

Фото: openverse.org by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Это означает воспаление внутреннего слоя сосудов. При наличии предрасположенности к повреждению сосудов на фоне васкулопатии могут развиваться микротромбозы, что приводит к нарушению кровоснабжения различных органов. Это мешает нормальной передаче питательных веществ и выведению токсинов. Пациенты, столкнувшиеся с общей интоксикацией и микротромбозами, часто описывают свое состояние как "как будто грузовик переехал". При варианте "Омикрон" также отмечается сгущение крови.

К особенностям COVID-19 относятся и характерные осложнения, такие как аутоиммунный миокардит, а также увеличение числа случаев диабета, особенно среди пожилых людей. Важно помнить, что смертность при COVID-19 достаточно высока по сравнению с обычными респираторными вирусными инфекциями.

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