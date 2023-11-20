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Врач Балашова: большинство людей набирают вес из-за переедания, а не гормонов

1:21
Здоровье

Большинство людей прибавляют в весе не из-за нарушений гормонального баланса, а вследствие чрезмерного питания. Этот и ряд других мифов о влиянии гормонов были развеяны в интервью для NEWS. ru эндокринологами Натальей Балашовой и Ольгой Юровой.

Врач Балашова: большинство людей набирают вес из-за переедания, а не гормонов
Фото: openverse.org by https://www.flickr.com/photos/63377549@N00 is licensed under CC BY-SA 2.0

По мнению Балашовой, эндокринные заболевания, являющиеся причиной избыточного веса, встречаются крайне редко. Тем не менее, она отметила, что набор веса может быть связан с гормоном инсулином, уровень чувствительности к которому с течением времени снижается.

"С возрастом меняется гормональный фон настолько, что чрезмерное питание становится невозможным без последствий. Проще говоря, если девушка в 25 лет поддерживает норму, у нее, возможно, не будет проблем с весом. Однако у женщины в 50 лет он, скорее всего, появится", — отметила врач.

Балашова также добавила, что при приеме оральных контрацептивов не обязательно происходит увеличение веса и рост волос.

"Эти препараты влияют на гормональный фон, баланс эстрогенов и прогестерона изменяется. Однако, при условии соблюдения умеренности в питании и поддержания физической активности, лишний вес не возникнет", — заверила она.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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