Ученые выявили основные преимущества зеленого чая перед другими напитками

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи провели около 5000 научных исследований, посвященных воздействию зеленого чая на вероятность развития рака. По данным Journal of Medicinal Food, основной вывод исследования заключается в том, что полифенолы, присутствующие в зеленом чае, способны предотвращать возникновение таких видов рака, как рак груди, толстой кишки, печени, яичников, простаты и полости рта.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.

Зеленый чай благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов благодаря наличию катехинов и способствует повышению уровня "хорошего" холестерина. Кроме того, он снижает риск образования тромбов и уменьшает вероятность инфаркта и инсульта на 26%.

В завершение ученые подчеркнули, что регулярное употребление зеленого чая оказывает положительное воздействие на состояние кожи. Полифенолы защищают кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей и снижают риск развития меланомы и немеланомного рака. Также отмечено уменьшение проявлений высыпаний и улучшение состояния кожи при розацеа.