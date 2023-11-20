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Ученые выявили основные преимущества зеленого чая перед другими напитками

1:08
Здоровье

Исследователи провели около 5000 научных исследований, посвященных воздействию зеленого чая на вероятность развития рака. По данным Journal of Medicinal Food, основной вывод исследования заключается в том, что полифенолы, присутствующие в зеленом чае, способны предотвращать возникновение таких видов рака, как рак груди, толстой кишки, печени, яичников, простаты и полости рта.

Ученые выявили основные преимущества зеленого чая перед другими напитками
Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.

Зеленый чай благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов благодаря наличию катехинов и способствует повышению уровня "хорошего" холестерина. Кроме того, он снижает риск образования тромбов и уменьшает вероятность инфаркта и инсульта на 26%.

В завершение ученые подчеркнули, что регулярное употребление зеленого чая оказывает положительное воздействие на состояние кожи. Полифенолы защищают кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей и снижают риск развития меланомы и немеланомного рака. Также отмечено уменьшение проявлений высыпаний и улучшение состояния кожи при розацеа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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