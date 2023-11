Your browser does not support the audio element.

Исследователи провели около 5000 научных исследований, посвященных воздействию зеленого чая на вероятность развития рака. По данным Journal of Medicinal Food, основной вывод исследования заключается в том, что полифенолы, присутствующие в зеленом чае, способны предотвращать возникновение таких видов рака, как рак груди, толстой кишки, печени, яичников, простаты и полости рта.

Фото: "Rain begets Fire and Ice organic herbal tea from @tweetremedyteas. Serving it since we opened!" by seatownroto is licensed under CC BY 2.0.