Минздрав Удмуртии пояснил ограничение квот на КТ и МРТ в госбольницах

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В редакцию обратилась жительница Ижевска, рассказавшая свою историю о том, как ей отказали в направлении на бесплатное МРТ-исследование в одной из государственных больниц, предложив обратиться в частную клинику.

Фото: официальный сат минздрава России

Женщина пришла на консультацию к травматологу-ортопеду с результатами УЗИ суставов и рентгеновским снимком. Врач назначил МРТ, отправив ее в определенную частную клинику, где стоимость исследования составляла 4-4,5 тысячи рублей. Пенсионерке было трудно выделить такую сумму, учитывая дополнительные расходы на лекарства.

Пациентка не уточнила у врача в поликлинике возможность дождаться бесплатной квоты, считая шансы на получение ее в ближайшем будущем почти нулевыми. В своем запросе в минздрав ижевчанка интересуется принципами выделения квот на КТ и МРТ в государственных медицинских учреждениях.

В ответе от "и.о. министра здравоохранения УР" Алсу Ишниязовой уточняется, что объемы диагностических исследований, включая КТ и МРТ, определяются нормативами Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эти программы утверждаются ежегодно в рамках выделенного финансирования, и объемы определяются на прикрепленное население.

Ишниязова отметила, что увеличение квот возможно только при выделении дополнительных средств из Территориального фонда ОМС. Что касается направления пациента на МРТ в частную клинику, то это, по ее словам, законно согласно маршрутизации, утвержденной министерством.

Узнав об этом ответе, пациентка возмутилась, указав, что клиника, в которую ее направили, не работает по системе ОМС и не предоставила никаких скидок, сообщает udm-info.ru.