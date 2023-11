Your browser does not support the audio element.

Эндокринолог Диляра Лебедева предупредила о том, что манная крупа не приносит пользы организму. В своём Telegram-канале врач объяснила, что манка представляет собой мелко перемолотую пшеницу, содержащую большое количество крахмала. 70% состава этого продукта - крахмал. При употреблении манной каши происходит резкий скачок уровня сахара в организме, и поджелудочная железа вынуждена работать в усиленном режиме, вырабатывая большое количество инсулина.

Фото: "Манная #каша на #завтрак — вкусно!" by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license: