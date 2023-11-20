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Эндокринолог Лебедева: манная, кукурузная и овсяная каши не приносят пользу организму человека

1:10
Здоровье

Эндокринолог Диляра Лебедева предупредила о том, что манная крупа не приносит пользы организму. В своём Telegram-канале врач объяснила, что манка представляет собой мелко перемолотую пшеницу, содержащую большое количество крахмала.  70% состава этого продукта -  крахмал. При употреблении манной каши происходит резкий скачок уровня сахара в организме, и поджелудочная железа вынуждена работать в усиленном режиме, вырабатывая большое количество инсулина.

Эндокринолог Лебедева: манная, кукурузная и овсяная каши не приносят пользу организму человека
Фото: "Манная #каша на #завтрак — вкусно!" by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Эндокринолог также предупредила, что вредно для организма употребление кукурузной крупы. Это связано с тем, что она значительно повышает уровень сахара в крови, так как содержит большое количество глюкозы. Кроме того, употребление кукурузной каши может привести к быстрому набору веса.

Врач отметила, что  овсяная крупа быстрого приготовления  почти не содержит полезных веществ. Она лишена клетчатки. Кроме того, блюда из такой крупы повышают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и нежелательного набора веса.

Как варить манную кашу.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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