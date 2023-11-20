Эндокринолог Лебедева: манная, кукурузная и овсяная каши не приносят пользу организму человека

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Диляра Лебедева предупредила о том, что манная крупа не приносит пользы организму. В своём Telegram-канале врач объяснила, что манка представляет собой мелко перемолотую пшеницу, содержащую большое количество крахмала. 70% состава этого продукта - крахмал. При употреблении манной каши происходит резкий скачок уровня сахара в организме, и поджелудочная железа вынуждена работать в усиленном режиме, вырабатывая большое количество инсулина.

Фото: "Манная #каша на #завтрак — вкусно!" by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0. is licensed under CC BY-SA 2.0 license:

Эндокринолог также предупредила, что вредно для организма употребление кукурузной крупы. Это связано с тем, что она значительно повышает уровень сахара в крови, так как содержит большое количество глюкозы. Кроме того, употребление кукурузной каши может привести к быстрому набору веса.

Врач отметила, что овсяная крупа быстрого приготовления почти не содержит полезных веществ. Она лишена клетчатки. Кроме того, блюда из такой крупы повышают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и нежелательного набора веса.

Как варить манную кашу.