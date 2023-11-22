Эпидемиолог рассказал о предотвращении рака с большой летальностью: опасны ожирение и папилломы

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Результаты исследования международной группы ученых, в котором принимали участие представители из России, четко демонстрируют, что россияне сравнительно часто сталкиваются с летальными исходами от рака, который вполне можно было бы предотвратить, сообщает eClinicalMedicine.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Согласно отчёту, целью эксперимента было изучение воздействия вредных привычек, вируса папилломы человека и ожирения на смертность от злокачественных опухолей и утерю продолжительности жизни в семи странах, включая Российскую Федерацию, за 2020 год. Исследователи пришли к выводу, что именно эти четыре фактора существенно увеличивают риск смерти от онкологических заболеваний, который можно было бы предотвратить.

Эпидемиолог, сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета ИТМО Антон Барчук отметил, что ученые сконцентрировались на четырех ключевых факторах, влияющих на развитие раковых заболеваний.

"Есть и другие риски, однако именно эти четыре являются модифицируемыми — то есть на них можно повлиять. Было рассчитано, сколько смертей можно было бы избежать, если бы эти факторы были устранены", — подчеркнул он.

Отмечается, что именно эти факторы привели к смерти примерно 1 900 000 человек и потере 30 400 000 миллионов лет жизни. Китай и Россия имеют самые высокие показатели утрат времени из-за курения и употребления алкоголя.

Учёные также отметили, что избыточный вес значительно повлиял на ситуацию в России и Соединённых Штатах Америки, в то время как негативное воздействие вируса папилломы человека на продолжительность жизни было наиболее выражено в Южной Африке, Индии и России.

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