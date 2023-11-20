Доктор медицинских наук о признаках дефицита кальция в организме: снижение работоспособности и проблемы с суставами

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков в беседе с Pravda.Ru объяснил, по каким симпотомам можно определить нехватку кальция в организме.

Фото: "Larynx101" by NEKITZLOY is licensed under CC BY-SA 4.0.

Медик отметил, что дефицит кальция распознать можно по снижению работоспособности и нарушению подвижности суставов.

"В группе риска дефицита кальция находятся женщины, спортсмены, те, кто выдают перегрузки", — рассказал врач.

Шестаков объяснил, что при переломах конечностей берут анализы крови.

"Анализ крови показывает, что причина — отсутствие, нехватка кальция. Считают, что они могут являть разные остеопорозы и, естественно, соответствующие переломы. Влияет кальций и на сокращение мышц. Его нехватка ощущается, положим, через потерю зубов", — объяснил эксперт.

Специалист рассказал, что нехватку кальция усугубляет употребление алкоголя и курение.

"Основным считают всё-таки недостаток витамина D", — отметил врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе цитрусовых.