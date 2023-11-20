Профессор, доктор медицинских наук Андрей Шестаков в беседе с Pravda.Ru объяснил, по каким симпотомам можно определить нехватку кальция в организме.
Медик отметил, что дефицит кальция распознать можно по снижению работоспособности и нарушению подвижности суставов.
"В группе риска дефицита кальция находятся женщины, спортсмены, те, кто выдают перегрузки", — рассказал врач.
Шестаков объяснил, что при переломах конечностей берут анализы крови.
"Анализ крови показывает, что причина — отсутствие, нехватка кальция. Считают, что они могут являть разные остеопорозы и, естественно, соответствующие переломы. Влияет кальций и на сокращение мышц. Его нехватка ощущается, положим, через потерю зубов", — объяснил эксперт.
Специалист рассказал, что нехватку кальция усугубляет употребление алкоголя и курение.
"Основным считают всё-таки недостаток витамина D", — отметил врач.
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