Минздрав России сообщил, что дефицита вакцины "Пентаксим" нет

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пресс-служба Министерства здравоохранения России подтвердила, что первый этап поставки вакцины "Пентаксим" для предотвращения дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций завершен полностью. Общий объем выпущенных препаратов более 2,7 миллиона доз, что составляет 50% от общего количества, заявленного на 2023 год.

Фото: Hanna Gabriela/Keystone Press Agency

Ранее в СМИ появились сообщения о возможных сложностях с "Пентаксимом" в Тверской и Кировской областях. В министерстве уточнили, что в настоящее время дефицита вакцины в этих регионах нет. В обе области препарат поступает в соответствии с месячной потребностью по данным Росздравнадзора.

По данным Минздрава, обеспеченность лекарственными препаратами (включая "Пентаксим"), составляет в среднем 1,7 месяца в медицинских организациях и 8,7 месяца в общем по стране.

"Пентаксим" — это комбинированная вакцина, объединяющая компоненты для предотвращения нескольких заболеваний в одном препарате. Она обеспечивает более удобный график прививок, особенно у детей, и повышает уровень стойкости организма к различным инфекциям. Препарат предназначен для защиты от следующих заболеваний:

Дифтерия;

Столбняк;

Коклюш (коклюшевой кашель);

Полиомиелит;

Инфекции, вызванные бактерией Haemophilus influenzae тип b.