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Минздрав России сообщил, что дефицита вакцины "Пентаксим" нет

1:32
Здоровье

Пресс-служба Министерства здравоохранения России подтвердила, что первый этап поставки вакцины "Пентаксим" для предотвращения дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций завершен полностью. Общий объем выпущенных препаратов более 2,7 миллиона доз, что составляет 50% от общего количества, заявленного на 2023 год.

Минздрав России сообщил, что дефицита вакцины "Пентаксим" нет
Фото: Hanna Gabriela/Keystone Press Agency

Ранее в СМИ появились сообщения о возможных сложностях с "Пентаксимом" в Тверской и Кировской областях. В министерстве уточнили, что в настоящее время дефицита вакцины в этих регионах нет. В обе области препарат поступает в соответствии с месячной потребностью по данным Росздравнадзора.

По данным Минздрава, обеспеченность лекарственными препаратами (включая "Пентаксим"), составляет в среднем 1,7 месяца в медицинских организациях и 8,7 месяца в общем по стране.

"Пентаксим" — это комбинированная вакцина, объединяющая компоненты для предотвращения нескольких заболеваний в одном препарате. Она обеспечивает более удобный график прививок, особенно у детей, и повышает уровень стойкости организма к различным инфекциям. Препарат предназначен для защиты от следующих заболеваний:

  • Дифтерия;
  • Столбняк;
  • Коклюш (коклюшевой кашель);
  • Полиомиелит;
  • Инфекции, вызванные бактерией Haemophilus influenzae тип b.
Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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