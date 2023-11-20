Пресс-служба Министерства здравоохранения России подтвердила, что первый этап поставки вакцины "Пентаксим" для предотвращения дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и других инфекций завершен полностью. Общий объем выпущенных препаратов более 2,7 миллиона доз, что составляет 50% от общего количества, заявленного на 2023 год.
Ранее в СМИ появились сообщения о возможных сложностях с "Пентаксимом" в Тверской и Кировской областях. В министерстве уточнили, что в настоящее время дефицита вакцины в этих регионах нет. В обе области препарат поступает в соответствии с месячной потребностью по данным Росздравнадзора.
По данным Минздрава, обеспеченность лекарственными препаратами (включая "Пентаксим"), составляет в среднем 1,7 месяца в медицинских организациях и 8,7 месяца в общем по стране.
"Пентаксим" — это комбинированная вакцина, объединяющая компоненты для предотвращения нескольких заболеваний в одном препарате. Она обеспечивает более удобный график прививок, особенно у детей, и повышает уровень стойкости организма к различным инфекциям. Препарат предназначен для защиты от следующих заболеваний:
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