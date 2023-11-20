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Эксперт объяснила, почему не нужно увлекаться детокс-программами

2:10
Здоровье

Организм человека сам справляется с очищением и необходимости в специальной детоксикации нет. Слово "шлаки" специалисты считают сленгом, а лучшим "сантехником" тела — само тело.

Эксперт объяснила, почему не нужно увлекаться детокс-программами
Фото: https://www.ochkov.net/

"Выведением токсических продуктов или продуктов метаболизма организма, конечных продуктов обмена веществ занимаются выделительные органы и системы. Это у нас кожа. Мы потеем. Это легкие. Мы выдыхаем. Это печень. Это почки. По сути дела, в идеальном состоянии все у нас в организме хорошо. И помогать чистить печень, чистит почки не нужно. Это включается, естественно, выделительная система, то есть система обезвреживания, организм пытается сделать текущую или генеральную уборку, чтобы справиться со всеми неполадками, которые есть в организме", — говорит главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.

Выводить продукты метаболизма организма с помощью детокс-программ эксперт Pravda. ru не советует.

"В первую очередь мы оптимизируем, нормализуем пищевой рацион. Любая детокс-программа предполагает начало и конец, предполагает какое-то насилие над организмом. Питание должно быть оптимальное, сбалансированное всегда. То есть садятся на овощи и фрукты, получают обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Или кишечник не справляется от этого обилия клетчатки. Или включается острый панкреатит, потому что человек решил пить свежевыжатые соки. И случается приступ панкреатита. Или он садится на какую-то другую безуглеводную диету, белками нагружает свой организм, то есть случается обострение желчнокаменной болезни или не выдерживают почки", — приводит примеры последствий бесконтрольного применения детокс-программ Романенко.

Лучшей профилактикой "загрязнения" организма человека доктор считает сбалансированный и оптимальный образ жизни. А помогать себе лучше после обследования и посещения лечащего врача.

 

Что такое "детокс" и от чего он может очистить?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Михайленко Анатолий
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Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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