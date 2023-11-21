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Эндокринолог Гончарова: дефицит витамина D есть у 85-95% процентов людей

2:09
Здоровье

Витамин D является одним из наиболее важных питательных веществ для нашего организма. Он играет роль в регулировании уровня кальция и фосфора, поддерживает здоровье костей и иммунной системы, а также способствует нормальному функционированию мышц и сердечно-сосудистой системы. 

Эндокринолог Гончарова: дефицит витамина D есть у 85-95% процентов людей
Фото: freepik.com

“Витамин проходит сложную биотрансформацию в организме человека. Дефицит витамина D встречается практически у 85-95% взрослого населения Российской Федерации и является достаточно серьезной проблемой. Поэтому единственная возможность – это прием форм витамина D таблетированных или в виде капель как моно-, так и в качестве микроэлементных комплексов.  Адекватный уровень витамина D должен быть в пределах от 30 до 100 международных единиц. В среднем значение должно составлять 60” , — рассказала Pravda.ru доктор медицинских наук и эндокринолог Анна Гончарова. 

Также эксперт отметила, что недостаток витамина D приводит к серьезным проблемам, например, рахиту, который есть как у взрослых, так и у детей. У взрослых данное заболевание может проявляться истончением и выпадением волос, ночными приливами потливости, истощением эмали зубов с агрессирующим кариесом, пародонтитом, мышечной слабостью, депрессией и многими другими факторами. Поэтому только витамин D в правильных дозах сможет решить данные проблемы. 

“Рыба и молочные продукты – это витамин D общий. А чтобы он стал активной формой витамина D3, он должен пройти биотрансформацию: сначала в витамин D2, а затем – в витамин D3 уже непосредственно почками. Сначала в почках, а потом под действием солнечного света – в коже. У нас выпадает последний путь биотрансформации витамина D3 под действием ультрафиолета кожи. Мы не загораем, не гуляем на солнце. А в помещении ультрафиолета нет”, — поделилась специалист. 

 

 

 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
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