Сексолог Шевченко: Тыквенные семечки положительно влияют на мужскую потенцию

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тыквенные семечки благотворно воздействуют на мужское здоровье. Об этом рассказал психолог и сексолог Олег Шевченко в интервью "Московскому комсомольцу".

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам Шевченко, тыквенные семена богаты необходимыми витаминами и микроэлементами для мужчины. Среди них витамины группы В, регулирующие активность центральной нервной системы, способствующие синтезу гемоглобина и восстановлению эритроцитов.

Также полезны витамины F, A и K, которые повышают либидо, а витамин E способствует клеточному восстановлению.

"Ненасыщенные кислоты укрепляют стенки сосудов, а микроэлементы, содержащиеся в семечках, стимулируют деятельность эндокринной системы. Всё это вместе оказывает действительно удивительное воздействие на потенцию", — отметил эксперт.

Кроме того, тыквенные семечки содержат цинк, положительно влияющий на производство тестостерона, что улучшает качество спермы.

Шевченко рекомендует употреблять 60-70 грамм семечек в день, но в целом потребление этого продукта у мужчин не ограничено.