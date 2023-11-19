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Nutrients: жирные кислоты омега-3 и омега-6 снижают риск остеоартрита

1:27
Здоровье

Жирные кислоты омега-3 и омега-6 могут снижать риск развития остеоартрита, утверждают ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

Nutrients: жирные кислоты омега-3 и омега-6 снижают риск остеоартрита
Фото: openverse.org by Sam-Cat is licensed under CC BY 2.0.

Предыдущие исследования указывали на возможное влияние высокого потребления полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) на риск остеоартрита. Однако оставался вопрос, связано ли это с прямым воздействием этих веществ или с другими факторами, такими как общая забота о здоровье или экономическое положение, что могло влиять на доступ к качественной медицинской помощи.

В новом исследовании ученые проверили причинно-следственную связь между ПНЖК и риском остеоартрита коленных и тазобедренных суставов, используя мутации, ранее связанные с высоким или низким уровнем потребления ПНЖК, а не фактические уровни этих кислот в организме участников. Это позволило ученым исключить влияние внешней среды.

Генетические данные были взяты из Британского биобанка. Для оценки риска остеоартрита использовались данные снимков МРТ. Ученые получили убедительные доказательства того, что омега-3 и омега-6 жирные кислоты действительно снижают риск остеоартрита, особенно в коленных суставах. Для подтверждения этих результатов требуются дополнительные исследования с участием большого числа пациентов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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