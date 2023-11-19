Врач Бережанский: муколитики не являются универсальным средством от кашля

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Педиатр Павел Бережанский разоблачил миф о том, что любой вид кашля можно вылечить с помощью муколитиков — препаратов, которые разжигают мокроту.

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По его словам, лекарства необходимо подбирать в зависимости от причин возникновения кашля. Речь может идти о постинфекционном или постназальном затёке, аллергии, психогенном кашле. Как пояснил врач, все эти виды предусматривают различное лечение.

"А если пациент будет пить муколитические средства, они, естественно, не будут помогать. И пациенты часто начинают подозревать более серьезные болезни и принимать более серьёзные лекарства", — подчеркнул Бережанский в интервью сайту aif.ru.

Он также призвал не давать детям много таблеток, разжижающих кашель, поскольку это может спровоцировать пневмонию.

Ранее врач Денис Банный сообщил, что затяжной кашель — признак новой разновидности коронавирусной инфекции "пирола", которая начала распространяться по РФ.

Как вылечить кашель в домашних условиях?