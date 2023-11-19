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Ученые выяснили, что вегетарианцы сильнее подвержены депрессии, чем мясоеды

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Здоровье

Группа немецких исследователей из Рурского университета и университета Дуйсбурга-Эссена выявила, что последователи вегетарианской диеты имеют более высокий риск развития депрессивного расстройства. Исследование было представлено в журнале Journal of Affective Disorder.

Ученые выяснили, что вегетарианцы сильнее подвержены депрессии, чем мясоеды
Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Ученые провели метаанализ нескольких исследований, в которых участвовали почти 50 тысяч человек, включая примерно 8 тысяч вегетарианцев. В ходе анализа был изучен уровень депрессии у участников.

Результаты указывают на заметное увеличение уровня депрессии среди вегетарианцев по сравнению с теми, кто употребляет в пищу мясо и рыбу. Однако исследователи не делают окончательных выводов о том, связана ли депрессия непосредственно с диетой или другими факторами.

Если бы мясоеды вели себя как ВЕГАНЫ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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