Группа немецких исследователей из Рурского университета и университета Дуйсбурга-Эссена выявила, что последователи вегетарианской диеты имеют более высокий риск развития депрессивного расстройства. Исследование было представлено в журнале Journal of Affective Disorder.
Ученые провели метаанализ нескольких исследований, в которых участвовали почти 50 тысяч человек, включая примерно 8 тысяч вегетарианцев. В ходе анализа был изучен уровень депрессии у участников.
Результаты указывают на заметное увеличение уровня депрессии среди вегетарианцев по сравнению с теми, кто употребляет в пищу мясо и рыбу. Однако исследователи не делают окончательных выводов о том, связана ли депрессия непосредственно с диетой или другими факторами.
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