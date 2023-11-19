Ученые выяснили, что вегетарианцы сильнее подвержены депрессии, чем мясоеды

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа немецких исследователей из Рурского университета и университета Дуйсбурга-Эссена выявила, что последователи вегетарианской диеты имеют более высокий риск развития депрессивного расстройства. Исследование было представлено в журнале Journal of Affective Disorder.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Ученые провели метаанализ нескольких исследований, в которых участвовали почти 50 тысяч человек, включая примерно 8 тысяч вегетарианцев. В ходе анализа был изучен уровень депрессии у участников.

Результаты указывают на заметное увеличение уровня депрессии среди вегетарианцев по сравнению с теми, кто употребляет в пищу мясо и рыбу. Однако исследователи не делают окончательных выводов о том, связана ли депрессия непосредственно с диетой или другими факторами.

Если бы мясоеды вели себя как ВЕГАНЫ