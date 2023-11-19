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Врач Демьяновская рассказала, что делать для безопасного использования наушников

1:36
Здоровье

Эксперт из лаборатории "Гемотест" и врач-невролог, Екатерина Демьяновская, поделилась с RT рекомендациями по безопасному использованию наушников. В частности, врач предупредила о возможных последствиях длительного воздействия громких звуков и дала советы по гигиеничному обращению с наушниками.

Врач Демьяновская рассказала, что делать для безопасного использования наушников
Фото: архив

Она подчеркнула, что продолжительное воздействие громких звуков от наушников может привести к повреждению волосковых клеток внутреннего уха, что необратимо и ведет к ухудшению слуха. Врач советует ограничивать как громкость, так и продолжительность прослушивания музыки, книг или аудиолекций через наушники.

Демьяновская выделила опасные уровни звука (выше 2 кГц и 120 дБ) и рекомендовала использовать наушники при безопасной громкости 50-65 дБ, что составляет 50-60% от максимального уровня громкости устройства. Врач также подчеркнула важность соблюдения пауз между использованием наушников и их гигиеничной очистки, рекомендуя проводить эту процедуру хотя бы раз в неделю.

Касаясь вопросов гигиеничности, врач отметила, что наушники следует носить в специальном футляре, чтобы предотвратить возможное загрязнение и инфекции. Она также предложила отказаться от вакуумных наушников в пользу накладных, особенно для тех, кто страдает от аллергии или сахарного диабета, чтобы избежать раздражения и воспаления слухового прохода.

Безопасное использование наушников
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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