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Диетолог Белева перечислила продлевающие молодость продукты

Здоровье

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева перечислила продукты, способствующие замедлению процессов старения.

Диетолог Белева перечислила продлевающие молодость продукты
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Она подчеркнула важность альфа-липоевой кислоты, отмечая, что это вещество стимулирует производство глутатиона, ключевого антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения.

Медик советует обеспечивать достаточное поступление альфа-липоевой кислоты через пищу, рекомендуя включать в рацион молоко, фасоль, горох, рис, грибы, бананы, шпинат и брокколи.

Она также отметила важность линоленовой кислоты, которая укрепляет иммунитет, замедляет процессы старения и способствует сжиганию жира. Врач подчеркнула, что эту кислоту можно получать из сельди, лососи, скумбрии, сардин, грецких орехов, сои и льняного масла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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