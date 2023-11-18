Диетолог Белева перечислила продлевающие молодость продукты

Гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева перечислила продукты, способствующие замедлению процессов старения.

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Она подчеркнула важность альфа-липоевой кислоты, отмечая, что это вещество стимулирует производство глутатиона, ключевого антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения.

Медик советует обеспечивать достаточное поступление альфа-липоевой кислоты через пищу, рекомендуя включать в рацион молоко, фасоль, горох, рис, грибы, бананы, шпинат и брокколи.

Она также отметила важность линоленовой кислоты, которая укрепляет иммунитет, замедляет процессы старения и способствует сжиганию жира. Врач подчеркнула, что эту кислоту можно получать из сельди, лососи, скумбрии, сардин, грецких орехов, сои и льняного масла.