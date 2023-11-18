Ученые выяснили, как можно защитить молодежь от болезней сердца

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Каролинского института выяснили, что вес тела в молодости оказывает более значительное воздействие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем уровень физической активности.

Фото: openverse.org by Tavin's Origami is licensed under CC BY 2.0.

Согласно опубликованному исследованию в JAMA Network Open, результаты уделяют особое внимание контролю за индексом массы тела (ИМТ) для предотвращения будущих проблем с сердцем.

Многие предыдущие наблюдательные исследования указывали на влияние образа жизни в молодости на риск сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте.

Однако новое исследование, охватившее данные более миллиона мужчин в течение 60 лет, впервые принимает во внимание генетические факторы и условия окружающей среды.

Исследователи обнаружили, что вес тела в позднем подростковом возрасте тесно связан с будущим риском сердечно-сосудистых заболеваний, даже учитывая другие факторы.

В то время как физическая активность, хотя и имела связь с заболеваниями сердца, оказалась менее значимой. Это позволяет предположить, что предыдущие исследования возможно переоценивали важность физической подготовленности подростков для здоровья сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе.

Соавтор исследования, аспирант кафедры глобального общественного здравоохранения Каролинского института, Виктор Альквист, подчеркнул, что результаты не умаляют важность физической активности, но выдвигают высокий ИМТ как ключевой фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Следовательно, авторы исследования призывают придавать первостепенное значение усилиям по борьбе с эпидемией ожирения.

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