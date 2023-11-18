У пожилых людей, соблюдающих средиземноморскую диету, мозг работает лучше

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У пожилых людей, которые придерживаются средиземноморской диеты, умственные функции дольше работают так, как нужно. К такому выводу пришли учёные из Университета Барселоны, результаты исследования которых размещены в журнале Molecular Nutrition and Food Research.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Специалисты в течение 12 лет наблюдали за 840 пожилыми людьми старше 65 лет. Учёные заметили, что у тех, кто соблюдал средиземноморскую диету, то есть ел мало красного мяса, обработанных блюд и сахара, отдавая предпочтение овощам, фруктам, бобовым, крупам, жирной рыбе и молочным продуктам, имел более высокие показатели насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, метаболитов полифенолов.

Оказалось, что умственные способности пожилых людей, питающихся таким образом, снижались намного медленнее чем у тех, кто диету не соблюдал.

Таким образом, учёные, основываясь на анализах крови испытуемых, убедились в том, что умственные способности у приверженцев средиземноморской диеты в пожилом возрасте намного лучше, чем у тех, кто питается иначе.

Средиземноморская ДИЕТА: в чем состоит и как соблюдать