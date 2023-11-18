ВОЗ заявила, что через 40 лет проблемы со слухом будут у каждого человека

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно вышло исследование группы ученых Университета наук о здоровье населения Ньюкасла, для которого они обследовали людей от 60 до 63 лет. Пытались понять, насколько плохо обстоят дела между реальным снижением слуха и тем, насколько это осознает человек.

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Результаты ошеломили: почти 50% участников имели те или иные нарушения, но отдавали себе отчет, что слышат не так уж остро лишь 31%. Остальные тугоухие считали, что у них все нормально.

То, что слух с возрастом снижается, ни для кого не секрет. Хуже того, что слух становится хуже у всех возрастных групп. Об этом ВОЗ отчиталась в глобальном докладе, вышедшем еще в 2021 году. По их данным, к 2050 году 2,5 млрд человек в той или иной степени будут страдать нарушениями слуха. А это каждый четвертый житель планеты…

По мнению ВОЗ, "риску развития нарушений слуха подвергается более 1 миллиарда молодых людей, и около 200 миллионов человек страдают хроническими инфекциями уха".

Почему же мы не слышим, что глохнем?

Как отмечает Юлия Левина, к. м. н., доцент кафедры оториноларингологии имени академика Преображенского лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова, степень тугоухости может варьировать от незначительного снижения слуха до полной глухоты. Но все зависит от уровня окружающего шума.

"Средняя громкость речи взрослого человека порядка 60-65 децибел, — объясняет Юлия Левина. — И если оценить нормальный слух за условный 0 дБ, то, как правило, снижение слуха до 35-40 дБ (то есть вы начинаете слышать уже с этого порога — авт.) значительно не влияет на восприятие речи, особенно в тишине. На мой взгляд, именно этим и можно объяснить данные исследования, в котором многие люди просто не отдавали себе отчет, что стали хуже слышать. Скорее всего, большая часть их общения складывалась в условиях комфортной тихой обстановки, где не нужно напрягать слух и пытаться что-то расслышать."

Между тем, ВОЗ отмечает, что "потеря слуха клинически определяется в тех случаях, когда порог слышимости превышает 20 дБ. В настоящее время проблема потери слуха затрагивает более 1,5 миллиарда человек в мире, из которых 430 миллионов человек страдают умеренным или более серьезным снижени

Нарушение слуха, лечение тугоухости