Психолог Криз рассказал о первых симптомах деменции

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля, Байрон Криз, поделился в интервью газете Daily Express информацией о том, что деменцию не всегда можно выявить только по проблемам с памятью. Вместо этого существуют и другие признаки, которые могут служить предупреждением о развитии этого заболевания.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт подчеркнул, что изменения в поведении или характере могут быть первыми сигналами. Проблемы с запоминанием обычно появляются позже. Криз советует обращать внимание на поведенческие изменения, такие как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога, апатия, а также социальная изоляция и другие необычные изменения в поведении.

"Важно следить за поведенческими изменениями, такими как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия, а также за социальной изоляцией, социально неприемлемым поведением, импульсивным поведением и странными изменениями в поведении, которых раньше не было," — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что при болезни Альцгеймера, наиболее распространенном виде деменции, часто проявляются поведенческие изменения, при этом ясность ума у человека сохраняется.

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