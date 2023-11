Your browser does not support the audio element.

Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля, Байрон Криз, поделился в интервью газете Daily Express информацией о том, что деменцию не всегда можно выявить только по проблемам с памятью. Вместо этого существуют и другие признаки, которые могут служить предупреждением о развитии этого заболевания.

Фото: "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.