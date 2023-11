Your browser does not support the audio element.

Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля Земли, рекомендуется пересмотреть свой образ жизни во время магнитных бурь и пересмотреть планы на занятия, требующие повышенной концентрации внимания, сообщает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.