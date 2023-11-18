Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля Земли, рекомендуется пересмотреть свой образ жизни во время магнитных бурь и пересмотреть планы на занятия, требующие повышенной концентрации внимания, сообщает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По словам врача, рекомендуется временно отказаться от употребления кофе, мучных продуктов, а также ограничить физические нагрузки. Для смягчения воздействия магнитных бурь предлагается внести изменения в рацион питания, включив больше легкоусвояемых блюд, овощей, зелени и фруктов, сообщает "Москва 24".
Для поддержания нормальной циркуляции крови рекомендуется употреблять достаточное количество чистой воды, при этом заменяя крепкий кофе на травяные чаи или настои. Также следует избегать стрессов и употребления алкоголя.
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