Врач Тяжельников рекомендует изменить режим на период магнитных бурь на следующей неделе

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля Земли, рекомендуется пересмотреть свой образ жизни во время магнитных бурь и пересмотреть планы на занятия, требующие повышенной концентрации внимания, сообщает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

По словам врача, рекомендуется временно отказаться от употребления кофе, мучных продуктов, а также ограничить физические нагрузки. Для смягчения воздействия магнитных бурь предлагается внести изменения в рацион питания, включив больше легкоусвояемых блюд, овощей, зелени и фруктов, сообщает "Москва 24".

Для поддержания нормальной циркуляции крови рекомендуется употреблять достаточное количество чистой воды, при этом заменяя крепкий кофе на травяные чаи или настои. Также следует избегать стрессов и употребления алкоголя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Магнитные бури в НОЯБРЕ 2023. Неблагоприятные дни. Как пережить.