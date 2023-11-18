Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые прогнозируют гибель большинства живых существ на Земле из-за недостатка кислорода
Автоэксперты сказали, сколько стоит владеть автомобилем в разных регионах России
Врач Тамаева рассказала причины "выпадения матки" и кому это грозит
Минкульт отменил премьеру фильма "Брат 3" в России
Врач Киселевич перечислила витамины для защиты от опухоли груди и матки
В ГИБДД начали чаще проверять салон при остановке водителя
Врач Зубарева рассказала, откуда берется "запах старости" от тела
Axios: Apple и IBM приостановили рекламу в соцсети X* после комментария Маска
EASD: орехи на завтрак снижают риск развития заболеваний сердца и диабета

Врач Тяжельников рекомендует изменить режим на период магнитных бурь на следующей неделе

0:59
Здоровье

Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля Земли, рекомендуется пересмотреть свой образ жизни во время магнитных бурь и пересмотреть планы на занятия, требующие повышенной концентрации внимания, сообщает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач Тяжельников рекомендует изменить режим на период магнитных бурь на следующей неделе
Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

По словам врача, рекомендуется временно отказаться от употребления кофе, мучных продуктов, а также ограничить физические нагрузки. Для смягчения воздействия магнитных бурь предлагается внести изменения в рацион питания, включив больше легкоусвояемых блюд, овощей, зелени и фруктов, сообщает "Москва 24".

Для поддержания нормальной циркуляции крови рекомендуется употреблять достаточное количество чистой воды, при этом заменяя крепкий кофе на травяные чаи или настои. Также следует избегать стрессов и употребления алкоголя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Магнитные бури в НОЯБРЕ 2023. Неблагоприятные дни. Как пережить.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Михалков об увольнении Олеси Железняк из-за позиции по СВО: "Это как?"

Российский актёр и режиссёр Никита Михалков высказал своё разочарование по поводу увольнения актрисы Олеси Железняк из телевизионного сериала.

Режиссёр Никита Михалков признался, что недоволен увольнением актрисы Олеси Железняк из-за позиции по СВО
Главу Коми возмутил отказ перевозчиков вешать в транспорте наклейки за СВО: вдруг стекло разобьют
Глава Коми отчитал перевозчиков за отказ вешать в транспорте наклейки за СВО
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Дмитрий Песков о дочери Елизавете: "У нее непростая жизнь"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Снижение риска деменции: открытие ученых из Тулейнского университета
Барановская удивила поклонников откровенной фотосессией в бане
Журналисты Daily Express рассказали о характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард".
Журналисты Daily Express рассказали о характеристиках российского ракетного комплекса "Авангард".
Последние материалы
Ученые прогнозируют гибель большинства живых существ на Земле из-за недостатка кислорода
Врач Тяжельников рекомендует изменить режим на период магнитных бурь на следующей неделе
Автоэксперты сказали, сколько стоит владеть автомобилем в разных регионах России
Врач Тамаева рассказала причины "выпадения матки" и кому это грозит
Минкульт отменил премьеру фильма "Брат 3" в России
Врач Киселевич перечислила витамины для защиты от опухоли груди и матки
В ГИБДД начали чаще проверять салон при остановке водителя
Врач Зубарева рассказала, откуда берется "запах старости" от тела
Axios: Apple и IBM приостановили рекламу в соцсети X* после комментария Маска
EASD: орехи на завтрак снижают риск развития заболеваний сердца и диабета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников