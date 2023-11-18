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Врач Киселевич перечислила витамины для защиты от опухоли груди и матки

1:06
Здоровье

Врач Наталия Киселевич сообщила, что крестоцветные овощи, такие как капуста и редис, содержат витамины, способствующие защите матки и груди от возможного образования опухолей. Она подчеркнула, что особенно важны для женского здоровья являются индол-3-карбинол, а также витамины D, A, B, C, E.

Врач Киселевич перечислила витамины для защиты от опухоли груди и матки
Фото: Нейросеть Шедеврум

Витамин D играет важную роль в усвоении кальция из пищи и его сохранении в костях, что способствует укреплению костей и снижению риска остеопороза у зрелых женщин. Этот витамин также считается ключевым регулятором клеточного деления и иммунной функции. В период беременности особенно важен прием витамина D, пояснила Киселевич.

Она также отметила, что витамины A, C, E и группы B оказывают воздействие на состояние кожи и волос, а также влияют на репродуктивную систему женщин. Витамины A и C, кроме того, укрепляют иммунную систему и действуют как мощные антиоксиданты.

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