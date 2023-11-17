EASD: орехи на завтрак снижают риск развития заболеваний сердца и диабета

Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе провели исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление 25-28 граммов орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. В эксперименте добровольцы заменяли мясо на цельнозерновые продукты, яйца — на орехи, а сливочное масло — на оливковое.
Замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 36%. Замена сливочного масла на оливковое снижает вероятность их возникновения на 4%. Отказ от яиц в пользу орехов, согласно исследованию, потенциально снижает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа — на 18%.
Ученые отметили, что не стоит полностью исключать яйца из рациона, подчеркивая важность сбалансированной диеты для общего здоровья.
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