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EASD: орехи на завтрак снижают риск развития заболеваний сердца и диабета

1:03
Здоровье

Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе провели исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление 25-28 граммов орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. В эксперименте добровольцы заменяли мясо на цельнозерновые продукты, яйца — на орехи, а сливочное масло — на оливковое.

EASD: орехи на завтрак снижают риск развития заболеваний сердца и диабета
Фото: Нейросеть Шедеврум

Замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 36%. Замена сливочного масла на оливковое снижает вероятность их возникновения на 4%. Отказ от яиц в пользу орехов, согласно исследованию, потенциально снижает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа — на 18%.

Ученые отметили, что не стоит полностью исключать яйца из рациона, подчеркивая важность сбалансированной диеты для общего здоровья.

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Эти ОРЕХИ защищают от СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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