EASD: орехи на завтрак снижают риск развития заболеваний сердца и диабета

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе провели исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление 25-28 граммов орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. В эксперименте добровольцы заменяли мясо на цельнозерновые продукты, яйца — на орехи, а сливочное масло — на оливковое.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 36%. Замена сливочного масла на оливковое снижает вероятность их возникновения на 4%. Отказ от яиц в пользу орехов, согласно исследованию, потенциально снижает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа — на 18%.

Ученые отметили, что не стоит полностью исключать яйца из рациона, подчеркивая важность сбалансированной диеты для общего здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Эти ОРЕХИ защищают от СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ