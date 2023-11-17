Глава Минздрава Мурашко назвал способы, как продлить жизнь

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Минздрава России, Михаил Мурашко, объявил о потенциальном увеличении продолжительности жизни на 19% при условии устранения пяти основных факторов риска. Он подчеркнул важность здорового образа жизни и доложил о данном исследовании в ходе Всероссийского образовательного форума волонтёров-медиков "Поколение ЗОЖ" на выставке "Россия" в рамках ВДНХ.

Фото: правительство Пермского края

Мурашко выделил пять факторов риска: курение, употребление алкоголя, лишний вес, а также избыток сахара и соли в рационе. По его словам, их нивелирование может привести к увеличению продолжительности жизни в среднем на 19%. Министр подчеркнул, что подобные результаты свидетельствуют о том, что забота о здоровье и здоровом образе жизни оказывают существенное влияние на долголетие и период здоровья без серьезных заболеваний.

В рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ стартовал трехдневный образовательный форум, в рамках которого планируются дискуссии, тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов в области здорового образа жизни и профилактики.

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