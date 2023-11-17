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Врач рассказала, что дефицит витамина D стимулирует накопление жиров в организме

1:20
Здоровье

Врач Дарья Утюмова в интервью сообщила о том, что ученые подсчитали: масса тела зимой может увеличиваться на 5 процентов. Этому способствует снижение физической активности, так как люди в сезон холодов чаще предпочитают пассивный малоподвижный образ жизни. Кроме того, из-за холода усиливается тяга к калорийной пище и углеводным перекусам.

Врач рассказала, что дефицит витамина D стимулирует накопление жиров в организме
Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Врач также отметила, что характерная для зимы нехватка витамина D заставляет организм интенсивнее накапливать жировую ткань, что приводит к нарушениям аппетита (усиление и потеря контроля).

"Витамин D влияет на секрецию лептина, выработку паратгормона и кальцитриола, которые стимулируют накопление жировой ткани" — поделилась врач.

Утюмова отметила, что в сезон недостатка солнечного света (важного для синтеза витамина D) рекомендуется принимать его содержащие препараты ежедневно.

"Дозировка витамина должна быть профилактической, составлять 2000 МЕ в сутки", — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что зимой также полезно находиться в ярко освещенных помещениях, чтобы противостоять сонливости и усиленному желанию есть, вызванным увеличением продолжительности темного времени суток.

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Самое важное про Витамин D. Когда и сколько принимать
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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