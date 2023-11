Врач рассказала, что дефицит витамина D стимулирует накопление жиров в организме

Your browser does not support the audio element.

Врач Дарья Утюмова в интервью сообщила о том, что ученые подсчитали: масса тела зимой может увеличиваться на 5 процентов. Этому способствует снижение физической активности, так как люди в сезон холодов чаще предпочитают пассивный малоподвижный образ жизни. Кроме того, из-за холода усиливается тяга к калорийной пище и углеводным перекусам.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.