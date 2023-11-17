Диетолог Соломатина: переизбыток витаминов и провитаминов хуже, чем недостаток

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупреждает, что строгие овощные диеты могут быть вредными для здоровья, так как они приводят к переизбытку витаминов и могут вызвать серьезные проблемы. Она подчеркивает, что овощи и фрукты следует включать в рацион, не отказываясь от разнообразных углеводов и белков.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Соломатина отмечает, что овощная диета, относящаяся к категории строгого ограничения работы организма, может привести к быстрому возвращению веса после её завершения. Она подчеркивает важность правильного и сбалансированного питания, которое включает в себя достаточное количество овощей и фруктов, а также белков и углеводов.

Врач предупреждает, что возвращение веса после строгой диеты может быть связано с увеличением уровня гормона кортизола в крови в ответ на стресс и голодание. Также отмечается, что в течение недели строгой диеты теряется гликоген в мышцах, а не жировые запасы, так как организм стремится получить энергию из мышечных волокон.

Соломатина предостерегает от хаотичного приема витаминов, отмечая опасность переизбытка витамина D, который может привести к снижению иммунитета, нейродегенеративным заболеваниям и нарушениям сердечно-сосудистой системы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Гипервитаминоз: переизбыток витаминов | К чему приводит передозировка витаминов? 💊